Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi
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Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi

Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat Belediyesi, Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren büyükler için Boğaz Otel'de pandemi kurallarına uygun bir şekilde yemek organizasyonu düzenledi.

Manavgat Belediyesi, Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren büyükler için Boğaz Otel'de pandemi kurallarına uygun bir şekilde yemek organizasyonu düzenledi.

65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma saatleri aralığında düzenlenen yemeğe, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Uzun bir aradan sonra eğlenip şarkı söyleyen, oyun oynayan büyükler, Başkan Şükrü Sözen'le sohbet etti.

Güzel havayı fırsat bilen huzurevi sakinleri, deniz kıyısında bol bol da yürüyüş yaptı. Başkan Şükrü Sözen, büyüklerle uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Boğaz Otel'de düzenlediğimiz yemekte büyüklerimizle vakit geçirmek bizlere de büyük bir mutluluk verdi. Onların huzurlu vakit geçirebilmesi amacıyla gereken tüm özeni göstermeye gayret ediyoruz. Pandemi kuralları çerçevesinde büyüklerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. Tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor her birine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi. - ANTALYA

Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi
Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi
Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi
Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi
Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi
Huzurevi sakinleri uzun bir aradan sonra açık havada gezip şarkılarla eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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