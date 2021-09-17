Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı

17 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Huzurevi sakinleri şehitleri andı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit ve gazilerimiz için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit yakınlarının ve gazilerin de bulunduğu ziyarette, huzurevi sakinleri Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri ülke olarak şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını söyledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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