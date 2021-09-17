Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı - Haberler
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Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı

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Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı

17 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİHuzurevi sakinleri şehitleri andıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit ve gazilerimiz için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

17 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Huzurevi sakinleri şehitleri andı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit ve gazilerimiz için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit yakınlarının ve gazilerin de bulunduğu ziyarette, huzurevi sakinleri Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri ülke olarak şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını söyledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı

Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı

Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı

Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı

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Haber: Huzurevi sakinleri, şehit ve gazileri andı - Haberler
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