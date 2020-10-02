Huzurevi sakinleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak eğlendi

Samsun'da huzurevi sakinleri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak oynayarak eğlendi.

Samsun'da huzurevi sakinleri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak oynayarak eğlendi.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları mutlu etmek isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, eğlence programı düzenledi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden huzurevi sakinleri, müzik eşliğinde eğlenerek keyifli bir gün geçirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün, basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle huzurevine ziyaretçi almadıklarını hatırlatarak, ailelerinden uzak kalan yaşlıların mutlu bir geçirmesini planladıklarını aktardı.

Yaşlıların sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek müzik eşliğinde eğlendiğini anlatan Ergün, "Belediye olarak tüm imkanlarımız ile her zaman yaşlılarımızın yanınızdayız. Gerek huzurevi bünyesinde gerekse evde yaşlı bakım birimleri olarak Samsun'da 2 bin 500 vatandaşımıza sağlık, bakım ve temizlik hizmeti veriyoruz." dedi.

Huzurevi sakini Alaattin Özbalıkçı da 10 senedir huzurevinde kaldığını anlatarak, "Salgın nedeniyle ailelerimizden uzak kaldık. Ama burada bizi mutlu etmek için canla başla çalışıyorlar. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle biz yaşlılar için unutulmamak daha da anlamlı." ifadelerini kullandı.

Resmiye Sağır da 6 yıldır huzurevinde kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burayı anlatmak için inanın burada yaşamak lazım. Allah yapanlardan razı olsun. Yemeğimiz ayağımıza geliyor, temizliğimiz dört dörtlük yapılıyor, sağlığımız ise her zaman ön planda tutuluyor. Mutlu ve huzurlu olabilmemiz için her türlü imkan var. 77 yaşındayım. Burada kalmaya başladığım zamanlarda yaşadığımı anladım. Burada saygıyı, sevgiyi gördüm. Kanser hastalığı geçirdim. Tedavim için herkes seferber oldu. Bize bu imkanı verenlerden ve buradaki personelden Allah razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün