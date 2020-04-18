Huzurevi sakinleri, Kızılay'a 10'larca erzak kolisi hazırlattı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kızılay Yaşlılar Konukevi'nde kalan huzurevi sakinleri, kendi bütçeleri ile ihtiyaçlı vatandaşlara verilmek üzere erzak kolisi hazırlattı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kızılay Yaşlılar Konukevi'nde kalan huzurevi sakinleri, kendi bütçeleri ile ihtiyaçlı vatandaşlara verilmek üzere erzak kolisi hazırlattı. Hazırlanan gıda kolilerini Kızılay Akçakoca Şubesi yöneticilerine teslim eden kurum sakinleri, erzak kamyonu yüklenirken camlardan el salladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kızılay Yaşlılar Konukevi'nde kalan sakinler, Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi nedeni ile işini kaybeden veya kronik rahatsızlığı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkamaması sonrasında ihtiyaç sahibi olanlara kendi bütçelerinden koli hazırlattı. Hazırlanan koliler Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk'e teslim edildi. Erzak kolilerinin yüklendiği kamyon huzurevinden dolayı çıkarken, bina dışına çıkamayan yaşlılar tarafından camlardan el sallanarak uğurlandı. Malzemeleri Kızılay deposuna taşıtan Kızılay Şube Başkanı Özkan Öztürk," Devraldığımız gıda kolilerini ihtiyaçlı vatandaşların evlerine kadar götürerek teslim edeceğiz. Oluşturduğumuz Vefa Grubu aracılığıyla, öncelikle 65 yaş üstü yaşlılar olmak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşları belirledik. Kızılay Akçakoca Şubesi olarak sürecin başından beri sürdürdüğümüz hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA