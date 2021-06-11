Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
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Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı

Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Huzurevi Müdürlüğünde hizmet almakta olan yaşlılar, Edirne'nin tarihi yerlerinden olan Karaağaç Mahallesi'nde kiraz hasadına katıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Huzurevi Müdürlüğünde hizmet almakta olan yaşlılar, Edirne'nin tarihi yerlerinden olan Karaağaç Mahallesi'nde kiraz hasadına katıldı.

Kiraz hasadına; Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, kiraz üreticisi Dinçer Kuruoğlu ve huzurevinde kalmakta olan yaşlılar katıldı.

Kiraz üreticisi Dinçer Kuruoğlu, aktif yaşlanma kapsamında, huzurevinde yapılması planlanan meyve ağaçları dikimi ve bahçecilik çalışmaları hakkında huzurevi sakinlerine bilgilendirmede bulundu. Kuruoğlu, kiraz ağaçları ve kiraz üretimi hakkında çocukluğundan günümüze babasından edindiği tecrübeleri yaşlılara aktardı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaşlılarımızın organik kiraz toplayıp yediği ve kiraz hasadına katılımını sağlayarak, yaşlılarımızı bahçesinde misafir eden; Karaağaç Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan Dinçer Kuruoğlu'na ve Karaağaç Muhtarı Agah Korkan'a teşekkür ederiz" denildi. - EDİRNE

Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı
Huzurevi sakinleri kiraz hasadına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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