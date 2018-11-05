Huzurevi Sakinleri ile Bir Araya Geldiler

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri ile kahvaltıda buluştu.

Vali Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri ile Aydınpınar Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Valinin eşi Nurgül Dağlı ve Başkan Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay'ın da katıldığı kahvaltılı toplantıda yaşlılarla tek tek ilgilenildi. Sohbet eşliğinde devam eden kahvaltı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ay yaşlılarımız bizim baş tacımızdır diyerek "Huzurevinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimizle kahvaltıda bir araya geldik. Valimize de bugün bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Kıymetli büyüklerimize bizden beklenti ve isteklerini sorduk. Onlar için yapabileceğimiz ne varsa öğrendik, notlarımızı aldık. Geleceğimizi şekillendirirken eski günleri yaşayanlardan da ders almamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden değerli valimizle birlikte onların rahatı huzuru için elimizden geleni de yapmak için çalışıyoruz" dedi. - DÜZCE