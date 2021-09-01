Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
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Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti

Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde kalan yaşlılar, huzurevi bahçesinde oluşturdukları hobi bahçesinde hasat mutluluğu yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde kalan yaşlılar, huzurevi bahçesinde oluşturdukları hobi bahçesinde hasat mutluluğu yaşadı. Mısır, elma ve karpuz üretimi yapan yaşlıların mutluluğuna Düzce Valisi Cevdet Atay'da eşlik etti.

Düzce'de huzurevi sakinleri hasat mutluluğu yaşadı. Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde kalan yaşlılar, huzurevinin bahçesinde hobi bahçesi oluşturdu. Aylar önce bahçede mısır, elma ve karpuz ekimi yapan yaşlılar, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın katılımı ile hasat sevinci yaşadı. Bahçede ürettikleri ve gözü gibi baktıkları meyve ve sebzelerin hasadını yapan huzurevi sakinleri, hazırlanan kazanlarda hasat edilen mısırları pişirdi. Pekmez kaynatan yaşlılar, mısırları da közde kızarttı. Huzurevi sakinlerinin hobi bahçesinden topladıkları ürünler ile elma suyu, mısır ve karpuzları katılımcılar kendi aralarında ve huzurevi personelleri ile paylaştı. - DÜZCE

Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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