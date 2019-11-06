Huzurevi sakinleri geleneksel oyunlarla eğlendi

06.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:42

Niğde'de "Biri Geçmişe Biri Geleceğe Bakıyor Projesi" kapsamında huzurevi sakinleri, genç sporcularla geleneksel oyunları oynayarak geçmişe döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında genç sporcular, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlerle yaşlılar, burada düzenlenen etkinlikte kaşıkta pinpon topu taşıdı, uçurtma uçurdu, çelik-çomak, masa tenisi ve sapanla şişe devirmece oynadı, penaltı atışı ve pilates yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevinde kalan insanlarla sporcuları bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ötgünlü, "Yaşlılarımızın çocukluklarında oynadıkları oyunları gençlere anlatabilmek istiyoruz. Çocuklarımızın ileride nasıl bir ortamla karşılaşacakları ve büyüklerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini bizzat yerinde göstermeyi amaçladık. İnşallah projemizi genişleterek devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cemil Öztürk de emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"2019 Yaşlılar Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda bizler de faaliyetlerimizi elimizden geldiğince bu tür organizasyonlarda devam ettiriyoruz. Yaşlılık ertelenemeyen, ilacı olmayan, Allah ömür verdikçe herkesin yaşayacağı bir süreç. Oyunlar sadece gençlere özgü bir durum değil. Bu kapsamda yaşlıların da geçmişe yönelik oyunları oynayarak mutlu olduklarını gördük. Bu tür faaliyetlere de açık olduğumuzu ilgili kuruluşlara belirtmek istiyorum."

Huzurevi sakini 67 yaşındaki Raziye Işık da etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok güzel günlerimiz geçiyor. Sürekli ziyaretimize geliyorlar. Çelik-çomak oyununda çocukluğumu hatırladım. 7 kule oyunda ve uçurtmada çocukluğumu hatırladım. Bunları hep oynardık çocukluğumuzda. Eskiden kendimiz yapardık oyuncaklarımızı. Araba yapardık, onlarla oynardık." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Sabiha Göçken Serp ise yaşlılarla bir şeyleri paylaşmanın güzel bir duygu olduğuna dikkati çekerek, "Eski oyunları pek bilmiyordum, burada öğrenmiş oldum. Biz de modern oyunlarla geleneksel oyunları karıştırıp oynatmaya çalıştık. Güzel bir organizasyon oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA