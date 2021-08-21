Huzurevi sakinleri Covid-19 ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
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Huzurevi sakinleri Covid-19 ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Huzurevi sakinleri Covid-19 ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de huzurevi sakinleri, Covid-19, maske kullanımı, hijyen, sosyal mesafe ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirildi.

Mersin'de huzurevi sakinleri, Covid-19, maske kullanımı, hijyen, sosyal mesafe ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde bulunun bir huzurevini ziyaret ederek, buradaki yaşlılara karanfil verdi. Huzurevi bahçesinde yaşlılarla bir araya gelen ekipler, Covid-19, maske kullanımı, hijyen, sosyal mesafe ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgiler verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, ekiplere teşekkür ettiler. - MERSİN

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Huzurevi sakinleri Covid-19 ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Huzurevi sakinleri Covid-19 ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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