Huzurevi Sakinleri Aa Fotoğraflarını Oyladı

Düzce Neriman Çilingir Huzurevi sakinleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Huzurevi sakinleri, oylamadan önce fotoğrafları inceleyerek, AA muhabirinden bilgi aldı.

Oylamaya katılanlardan 65 yaşındaki Fahrettin Uygun, fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade ederek, "Fotoğrafları çok beğendim. Arkadaşların çalışmaları harika. Hepsi çok iyi çalışmış. Hepsini tebrik ederim" dedi.

Uygun, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", "yaşam" kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı yağmuru", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Halil İbrahim Selçukoğlu (71) da fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandıklarını belirterek, tercihini "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Dirinişe engel yok", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.