Huzurevi sakini kendi hazırladığı pankart ile devlet yetkililerine teşekkür etti
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Huzurevi sakini kendi hazırladığı pankart ile devlet yetkililerine teşekkür etti

Huzurevi sakini kendi hazırladığı pankart ile devlet yetkililerine teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında bulunan Hüseyin Develi Termal Huzurevi sakini, hazırladığı pankart ile devlet yetkililerine teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında bulunan Hüseyin Develi Termal Huzurevi sakini, hazırladığı pankart ile devlet yetkililerine teşekkür etti.

Huzurevi sakini Turan Kaplan kovid-19 aşısında huzurevi sakinlerine öncelik tanınmasından dolayı mutlu olduğunu ve aşılarını yaptırdığını belirterek hazırladığı pankart ile teşekkür etmek istediğini ifade etti.

Kendi imkanları ile beyaz bir bezin üzerine yazdığı yazı ile teşekkürünü ifade eden Kaplan, huzurevi duvarına astığı pankart ve Türk bayrağı ile duygularını ifade etti.

İlçede bayrak sevgisi ile tanınan ve bayrakçı dede olarak bilinen Kaplan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanlığına ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bize aşıda öncelik tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Aşı yapılmasında bizlere yardımcı olan sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Huzurevinde bizlere çok iyi bakıyorlar. Doktorlarımız gelerek bizleri göz taramasında geçirdiler. Benimde elimden gelen bu hazırladığım pankart ile teşekkür etmek istedim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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