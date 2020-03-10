Huzurevi'nde işitme taraması yapıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Huzurevi'nde işitme taraması yapıldı - Haber
Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Huzurevi'nde işitme taraması yapıldı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Maxtone İşitme Merkezi işbirliğiyle Etiler Huzurevi'nde yaşayan vatandaşlara işitme testi gerçekleştirdi.

10.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:08
Huzurevi'nde işitme taraması yapıldı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Maxtone İşitme Merkezi işbirliğiyle Etiler Huzurevi'nde yaşayan vatandaşlara işitme testi gerçekleştirdi. 9-11 Mart tarihleri arasında devam edecek olan uygulamadan tüm huzurevi sakinleri ücretsiz olarak yararlanacak.

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde belediye personeline işitme testi gerçekleştirerek personelin duyu kaybı olup olmadığını test eden Beşiktaş Belediyesi, bugün de Etiler Huzurevi'nde yaşayan vatandaşlara işitme testi yaptı.

Üç gün süresince devam edecek olan testten tüm huzurevi sakinleri ücretsiz olarak faydalanabilecek. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin de bugün huzurevini ziyaret ederek, yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Öncelikle işitme testine tabii tutulan huzurevi sakinleriyle bir araya gelip uzun süre sohbet eden Şahin, daha sonra tüm kurumu gezerek vatandaşlara kırmızı karanfil dağıttı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Aleyna Tilki Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran İtalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Huzurevi'nde işitme taraması yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:27:01. #1.15#