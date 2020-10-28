Huzurevi Mehter Takımı ilk gösterisini yaptı

Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 85-92 yaş aralığındaki yaşlılardan ve kurum personelinden oluşan Muğla Huzurevi Mehter Takımı ilk gösterilerini yaptı.

Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 85-92 yaş aralığındaki yaşlılardan ve kurum personelinden oluşan Muğla Huzurevi Mehter Takımı ilk gösterilerini yaptı.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Müdür Yardımcısı Kudret Gültaş, Huzurevi Müdürü Bahar Ünlü, huzurevinde kalan yaşlılar ve huzurevi personeli katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, "Mehter takımı kurma fikrinin kısa sürede hayat bulmasını sağlayan tüm yaşlılarımıza, personelimize ve huzurevi müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

14 günlük vardiya ile çalışan tüm personelin ve ailelerinin büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını belirten Bozçelik, yaşlıların, personelin ve tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı