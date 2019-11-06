Huzurevi bahçesine tıbbi ve aromatik bitki dikildi

06.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:03

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Dikim Şenliği" Sancaklı Huzurevi'nde gerçekleştirildi.



"Nesiller Huzur Bahçelerinde Buluşuyor" temalı etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş; üniversitelerin belirli alanlarda uzmanlaşması kapsamında Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'nde pilot üniversite seçildiğini, sağlık ve çevre alanlarında ihtisaslaşma çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.



Sağlık alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbı stratejik alan olarak belirlediklerini söyleyen Uğraş, yaklaşık 3 yıldır Düzce genelinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın ham maddeleri, ara mamulleri, nihai ürünleriyle ilgili klinik araştırma ve çalışmalar yaparak bu ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ekonomik fayda yanında kalkınmanın sosyal boyutu konusunda da çalışma yürütmek istediklerine işaret eden Uğraş, dezavantajlı grupların yurtlarında hayatlarına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek amacıyla tıbbi bitkilerin ekimiyle ilgili çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.



Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü gönüllü çiftçisi Mafil Tavlı konuşmasında, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmaları ile son 3 yılda hayatının değiştiğini ve konuyla ilgili çok şey öğrendiklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin, Düzce'de nerde tıbbi bitki varsa bunların haritasını çıkardığını dillendiren Mafil Tavlı, kendilerine destek olan Üniversite yetkililerine teşekkür etti.



Huzurevi sakini Zeynep Göker ise kurumun yaşlıları olarak bu etkinliğin birinci basamağında oldukları için memnuniyet duyduklarını belirtti. Yaşam kalitelerinin arttırılması ve sosyal aktivitelerin çeşitlendirilmesi adına bugünkü ve bundan önceki aktiviteler için emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım yaptığı konuşmada; Düzce'de 3 huzurevi bulunduğunu ve burada bulunan bahçeleri tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek üzere planladıklarını dile getirdi. Düzce Üniversitesi'ni ziyaretleri neticesinde bu çalışmayı başlattıklarını söyleyen Zeki Yıldırım, "Aktif ve verimli yaşlanmayı önemsiyoruz dolayısıyla yaşlanmayı daha kaliteli hale getirmeyi planlıyoruz. Burada öyle bir çalışma yapmalıydık ki huzurevlerimiz huzurla dolsun. Her bir bitkinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Onlara özveri ile bakacağınıza inanıyorum. İnşallah bu etkinliğin devamında dikim şenliğimizi hasat şenliğimiz ile sonlandıracağız" dedi.



Programda; Düzce Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından hazırlanan potpori ve bocce oyunu gösterisi sonrasında huzurevi sakinlerinin katılımı ile tıbbi ve aromatik bitki dikimi gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA