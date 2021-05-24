Huzura dikkat çekip, Şeytan Dağı'na yürüdüler
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Huzura dikkat çekip, Şeytan Dağı'na yürüdüler

Huzura dikkat çekip, Şeytan Dağı'na yürüdüler
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de bir araya gelen dağcılar, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için 2 bin 950 rakımlı Şeytan Dağı'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

BİNGÖL'de bir araya gelen dağcılar, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için 2 bin 950 rakımlı Şeytan Dağı'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bingöl'de bir araya gelen 8 kişilik dağcı grubu, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için Yedisu ilçesindeki 2 bin 950 rakımlı Şeytan Dağı'na doğa yürüyüş gerçekleştirdi. Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Bingöl Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ramazan Küçükhazar, 9 saatlik zorlu yürüyüşün ardından, 2 bin 950 rakımlı bölgeye ulaştıklarını söyledi.

'HAVASI, SUYU VE OKSİJENİ BOL'

Doğa yürüyüşünü, eğlenceli ve zorlu şartlar altında gerçekleştirdiklerini söyleyen Küçükhazar, "Bölgemizde oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Bölgemizin huzurlu olduğunu, doğaseverlerin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. 8 kişilik ekiple, havası, suyu ve oksijeni bol olan Şeytan Dağı'nda çadır kurarak, bir gece konakladık. Konaklamanın ardından, zirveye ulaştık" dedi.


Huzura dikkat çekip, Şeytan Dağı'na yürüdüler
Huzura dikkat çekip, Şeytan Dağı'na yürüdüler
Huzura dikkat çekip, Şeytan Dağı'na yürüdüler
Huzura dikkat çekip, Şeytan Dağı'na yürüdüler
Huzura dikkat çekip, Şeytan Dağı'na yürüdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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