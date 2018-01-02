Huzur ve Güvenlik İçin 22 Bin Denetim

İlçe sakinlerinin sağlığını ve refahını tehdit etmesi olası uygulamalara izin vermeyen Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin huzur ve mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılı boyunca seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından işyeri denetimlerine, pazar esnafı denetiminden iş yeri şikayetine 22 bin 108 kalemde işlem gerçekleştirildi. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten ekipler 2017 yılında en fazla işlemi 2 bin 225 adetle pazar esnafına yönelik yaptı. Yıldırımda bu yıl içinde bin 621 işyeri de zabıta tarafından denetlendi. Vatandaşın sağlığı ve huzuru için Yıldırım Zabıtası, özel günlerde ise denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sektörü başta olmak üzere marketten lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok işyerini denetleyen ekipleri özellikle Ramazan ayında ve dini bayramlar öncesi bu denetimlerini sıkılaştırdı. Mahallelilerden gelen ihbarları da işleme alan Yıldırım Zabıtası, 2017 yılı içinde 9 adet çöp ev tespitinde bulunarak temizleme çalışmalarının gerçekleşmesini sağladı.

YILDIRIM ZABITASI GÖZ AÇTIRMIYOR

Toplumun huzur ve refahını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda hassas davrandıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'ı hak ettiği konuma getirmek adına hizmet birimlerimiz ve sahadaki tüm ekiplerimiz ile 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin malını, sağlığını ve huzurunu tehdit edebilecek uygulamalara asla izin vermeyiz" dedi. İşgaliye konusunda da vatandaşlardan yoğun şikâyetler aldıklarını belirten Başkan Edebali "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar kaldırımları kullanarak kendilerini oluşabilecek kazalardan korurken, buralara tezgâh koyulması onların ulaşımını zora sokuyor. Bizler de denetimlerimiz ile kaldırımları tekrar gerçek sahipleri vatandaşların kullanımına uygun hale getiriyoruz" diye konuştu.

7/24 ÇÖZÜM MERKEZİ

Yıldırım Belediyesi'nin 7 gün 24 saat görev yapan Çağrı Merkezi'nin 444 16 02 numaralı telefonunu arayan, ya da sosyal medya hesaplarından mesaj yoluyla ulaşan vatandaşların şikayetleri Yıldırım Zabıtası tarafından anında işleme konuluyor.