Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar
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Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar

Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde 6 ayrı noktada gerçekleşen "huzur ve güven" uygulamasında 836 kişi ve 324 araç sorgulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 6 ayrı noktada gerçekleşen "huzur ve güven" uygulamasında 836 kişi ve 324 araç sorgulandı. Uygulamada ehliyeti olmadığı için cezai işlem uygulanan bir vatandaş, polise alkol metreyi üflemesinin ardından dualar etti. Uygulamada sokak hayvanlarının polislere davranışları görenleri şaşırttı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam 20.00-22.00 saatleri arasında 6 ayrı noktada yaklaşık 150 polis ve bekçi ile "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada kontrol noktasında ehliyetsiz olduğu belirlenen bir gencin polisle olan diyaloğu ise dikkat çekti. Alkol metreyi üflediğinde alkollü olmadığı belirlenen gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü polis memurlarına dualar ederek ayrıldı. Cezai işlem uygulansa da polislerin destekçisi olacağını ifade eden genç, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Sokak hayvanlarından polis köpeklerini aratmayan görüntü

Uygulamada polis ve bekçilerin yanından ayrılmayan sokak hayvanları polislere sevgi gösterisi yaparken, yoldan geçen her aracı adeta denetledi. Kimi aracı havlayarak kovalayan sokak hayvanları, sağ şeritte polisler denetim yaparken sol şeritte yolun ortasında bekleyerek her aracın durmasını sağladılar. O anlar ise görenleri şaşkına çevirdi. Uygulamada eksikliği tespit edilen 13 araca para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. - ADANA

Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar
Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar
Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar
Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar
Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar
Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar
Huzur ve güven uygulamasında ilginç anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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