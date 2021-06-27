'Huzur ve Güven Uygulaması'nda 5 bin 984 TL trafik cezası

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince gerçekleştirilen 1 günlük 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda, 170 aracın denetlenerek, 14 araca toplam 5 bin 984 TL trafik cezası uygulanıp, 3 araç trafikten men edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince gerçekleştirilen 1 günlük 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda, 170 aracın denetlenerek, 14 araca toplam 5 bin 984 TL trafik cezası uygulanıp, 3 araç trafikten men edildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait ekipler tarafından, huzurlu sokaklar ve narkotik suçları önleme özel gündemli 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında, 164 işyeri ve 15 metruk binanın denetlendiğini belirtti.

Kaymakam Halim " 24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen 1 günlük 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda, 761 kişi sorgulandı. 170 araç denetlenerek, 14 araca toplam 5 bin 984 TL trafik cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı