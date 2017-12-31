Adana'da yılbaşı öncesi "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 33 noktada ve birçok iş yerinde, İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un adının verildiği "huzur ve güven" uygulaması yaptı.



Asayiş, terör, özel harekat, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin uygulamalarında, 13 bin 856 kişinin GBT'si sorgulandı, 6 bin 75 araç kontrol edildi.



İki gün sürecek uygulamanın ilk gününde, 14 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 118 dolu fişek, 12 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 42 dolu fişek, 30 uyuşturucu hap, 218 gram esrar, 2 bin 716 kaçak sigara ele geçirildi.



Uygulamada ayrıca 71 aranan şahıs yakalandı ve 22 aranan araç ele geçirildi, 57 araca 59 bin 250 lira para cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, merkez Seyhan ilçesi Şehitlik Caddesi'ndeki yol uygulamasında incelemelerde bulundu.



Yıldız, daha sonra cadde üzerindeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.



İl Emniyet Müdürlüğünde açıklama yapan Yıldız, Adanalı şehit Adem Oğuz'un adının verildiği huzur ve güven uygulamasında toplam bin 850 polisin görev aldığını söyledi.



Adanalıların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için uygulamaların yarın da devam edeceğini belirten Yıldız, "Uygulamamızda 14 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi, 12 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi. Uygulamamız Adanalı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları için devam edecektir. Daha huzurlu bir Adana için huzur ve güven uygulamalarımız devam edecek." diye konuştu.