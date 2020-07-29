Huzur ve güven operasyonları devam ediyor
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Huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Huzur ve güven operasyonları devam ediyor Polis ekipleri, kurban bayramı öncesi birçok noktada uygulama yaptı Yapılan uygulamalarda kurban bayramı boyunca 4 bin 134 personel görev alacak Türkiye genelinde gerçekleşen 'Huzur ve Güven' operasyonu kapsamında Diyarbakır'da birçok farklı noktasında...

29.07.2020 23:30 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:29

Huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Polis ekipleri, kurban bayramı öncesi birçok noktada uygulama yaptı

Yapılan uygulamalarda kurban bayramı boyunca 4 bin 134 personel görev alacak

DİYARBAKIR - Türkiye genelinde gerçekleşen 'Huzur ve Güven' operasyonu kapsamında Diyarbakır'da birçok farklı noktasında üst düzey önlemler eşliğinde uygulama yapıldı. Uygulamalar kurban bayramı boyunca devem edeceği öğrenilirken, kent genelindeki uygulamalarda bayram boyunca 4 bin 134 personelin görev alacağı bildirildi.

Kurban Bayramına günler kala İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde 'Huzur ve Güven Operasyonu' başlatırken, Diyarbakır'da ise Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde birçok noktada Polis Özel Harekat, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Narkotik Şube, Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde itibaren operasyona başladı.

Kurban bayramı boyunca 10 bin 63 personel görevlendirildi

Kurban bayramı boyunca kent genelinde 4 bin 134 personel, 1 helikopter, 1 adet İnsansız Hava Aracı ve 1 adet polis dedektör köpeği ile uygulamaya yapılacağı öğrenilirken, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla başlatılan operasyon kapsamında ekipler, il girişlerinde ve merkez ilçelerin işlek olan caddelerinde kontrol noktalarında araçlarda arama yaparak şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulandı

Araçlarda bomba ve uyuşturucu dedektör köpekler ile arama yapan polis ekipleri, bazı sürücüleri ise alkol testine tabi tutarak korona virüs tedbirlerini hatırlattı. Korona virüs tedbirlerine uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin kurban bayramı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Kaynak: İHA

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