Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi

Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 'Türkiye güven' huzur uygulaması kapsamında 2 bin 950 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 'Türkiye güven' huzur uygulaması kapsamında 2 bin 950 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 44 ekip ve 253 personelin katılımıyla kent merkezinde yapılan uygulama kapsamında 823 araç, 76 umuma açık alan ve 16 park ile bahçede kontrol gerçekleştirildi. 2 bin 950 kişinin ise kimlik kontrolünün yapıldığı denetimde hırsızlıktan aranan 1 şahıs gözaltına alındı. Aynı zamanda umuma açık 4 farklı adrese ruhsat eksikliğinden dolayı tutanak tutulurken 26 araca ise evrak eksikliğinden dolayı idari para cezası uygulandı. Öte yandan ele geçirilen 1 adet ruhsatsız av tüfeğine ise el konuldu. - ADIYAMAN

Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi

Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

 Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

 Disko topuna dönen lüks aracıyla polisten kaçamadı! Trafikteki o anlar ise kameralara yansıdı

Disko topuna dönen lüks aracıyla polisten kaçamadı! Trafikteki o anlar ise kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title