Huzur Uygulamaları, Suçla Mücadelede Etkinliği Artırdı

Bakanlığımızca bu yıl içinde ülke genelinde 24 Huzur Uygulaması gerçekleştirildi, çeşitli suçlardan aranan 9. 614 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Suç ve suçlularla mücadelede etkinlik sağlanması amacıyla hava, kara ve deniz araçları da kullanılarak ülke genelinde eş zamanlı yapılan Huzur Uygulamalarına 2021'de de devam edildi.

Yıl İçinde Gerçekleştirilen 24 Uygulamada; 3. 249. 963 kişinin kimlik bilgileri kontrol edildi, 3. 653 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 9. 614 kişi yakalandı, 143 kayıp şahıs bulundu, 18. 145 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Huzur Uygulamalarında; 353. 269 umuma açık yer, dernek, iş yeri, park ve bahçe, metruk bina ile okul çevresi kontrol edildi, 1. 210 umuma açık yer, dernek, kooperatif ve iş yerine idari işlem yapıldı. 920. 944 araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamalarda 49. 798 araç, 1. 923 okul servisi, 817 taksi, 7. 865 motosiklet olmak üzere 60. 403 araca cezai işlem uygulandı, aranan 352 araç bulundu. Uygulamalarda; 1 uzun namlulu silah, 65 av tüfeği, 194 tabanca, 80 kurusıkı tabanca, 3. 107 mermi, 166 kesici ve delici alet, 5, 5 ton uyuşturucu, 2. 019 uyuşturucu hap, 1. 560 kök Hint keneviri, 249. 160 makaron, 21. 460 gümrük kaçağı sigara, 180 litre kaçak içki ve 39 kumar makinesi ele geçirildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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