HUZUR-SEN Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker'den açıklama
Haberler » Güncel » HUZUR-SEN Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker'den açıklama - Haber

HUZUR-SEN Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker'den açıklama

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını savunacaklarını belirtti.

27.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:36
HUZUR-SEN Malatya İl Başkanı Hayrettin Eker'den açıklama

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) İl Başkanı Hayrettin Eker, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını savunacaklarını belirtti.

Eker, yazılı açıklamasında, sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakkını savunmanın en büyük görevleri olduğunu belirtti.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının büyük sorunlarının olduğunu iddia eden Eker, bu sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

Eker, sağlık çalışanların sorunlarını dile getirerek mücadele vereceklerini aktararak, iş yerlerinde huzurun sağlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et