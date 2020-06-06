Huzur şehri Tunceli'de yamaç paraşütü heyecanı
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Huzur şehri Tunceli'de yamaç paraşütü heyecanı

Kentte bin 200 rakıma yapılan kalkış pistinin bitirilmesiyle birlikte, terörden temizlenip huzura kavuşan Tunceli'de profesyonel ve amatör sporcular yamaç paraşütü yapmaya başladı.

Huzur şehri Tunceli'de yamaç paraşütü heyecanı
06.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:07

Kentte bin 200 rakıma yapılan kalkış pistinin bitirilmesiyle birlikte, terörden temizlenip huzura kavuşan Tunceli'de profesyonel ve amatör sporcular yamaç paraşütü yapmaya başladı.

Merkeze bağlı Köklüce köyünde bin 200 rakımlı dağa yamaç paraşütü kalkış pisti yapıldı. Kentte bir çok hizmet yaparak insanların gönlünü kazanan Vali Tuncay Sonel'in ismi verilen pistten, ülkenin dört bir yanından gelen profesyonel yamaç paraşütü sporcularının yanı sıra uçma heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlarda ilgi göstermeye başladı. Dağ ve göl manzaralı pistten kalkış yapan sporcuların yanı sıra bu heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar da eğitmenler eşliğinde yamaç paraşütü yaptı. Trabzon'dan gelen Yamaç Paraşütü Eğitmeni Levent Günher, nezaretinde uçma heyecanı yaşayan vatandaşlar havada heyecanlı dakikalar geçirdi.

Kentin yamaç paraşütü için son derece uygun olduğunu belirten Eğitmen Levent Günher, "Tunceli ili gerçekten Türkiye'de değil dünyadaki sayılı yerlerden biri olabilecek düzeyde doğal güzelliklere sahip. İnsanların keşfetmediği birçok yer var. Ancak Tunceli çok ayrı bir yer. Tunceli, kendine has özellikleri olan bir yer. Yamaç paraşütü uzun mesafe yarışmalarının ilerleyen zamanlarda burada yapılabileceğini garanti edebilirim. Çünkü insanlar hala burayı bilmiyor. Gerçekten öve öve bitirilemeyecek bir yer Tunceli. Gelip yaşamak, görmek lazım" dedi.

Trabzon'dan yamaç paraşütü için gelen ve 8 yıldan bu yana bu sporla uğraşan Fatih Altın ise "Buranın manzarası, insanları harika. Herkesin gelmesini isterim. 8 yıldır yamaç paraşütü yapıyorum. Burada uçma hayalim vardı. Bunu gerçekleştirmek için geldim. Gördüğüm manzaraya hayran kaldım. Çünkü doğası ve uçuş tepesi çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Eğitmen eşliğinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Barış Turgut da, "Yıllardır sporla uğraşıyorum. İlk defa paraşüt heyecanı yaşayacağım. Çok heyecanlıyım. Havada daha belirgin heyecan yaşayacağımdan eminim" ifadelerini kullandı.

Kentte, 2018 yılında Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Tunceli Valiliği tarafından Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası düzenlenmesinin ardından bu spora ilginin daha çok arttığı belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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