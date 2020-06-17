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Huzur şehri Tunceli'de golf heyecanı başladı

- Huzur şehri Tunceli'de golf heyecanı başladı Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ve yatırımlarla huzur ve spor şehri haline gelen Tunceli'de Munzur Üniversitesi Kampüsü içerisine yapılan golf sahası faaliyete geçirilerek ilk antrenman yapıldı.

17.06.2020 23:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:03

- Huzur şehri Tunceli'de golf heyecanı başladı

TUNCELİ - Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ve yatırımlarla huzur ve spor şehri haline gelen Tunceli'de Munzur Üniversitesi Kampüsü içerisine yapılan golf sahası faaliyete geçirilerek ilk antrenman yapıldı.

Munzur Üniversitesi kampüs alanında 20 dönümlük arazi içerisine Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla golf sahası yapıldı. Yapılan saha da bu spora merak salan vatandaşlar, ilk antrenmana çıkmanın heyecanını yaşadı. Bir dönemler terörle anılan ancak son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ve Vali Tuncay Sonel'in girişimleri devlet destekleriyle bir çok yatırım alan şehir, hem huzur hem de spor kenti haline geldi.

Bir kaç yıl öncesine kadar kentin terörle anıldığını anımsatan Vali Tuncay Sonel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendilerinin bizlere verdiği güç ve destekle, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldik. Tunceli'de artık raftingden yamaç paraşütüne, gondollardan gezi teknelerine, su jetinden zipline kadar çok çeşitli sporlar var. Ülkemizin en önemli golf hocaları da Tuncelili. Sağ olsunlar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Tunceli ziyaretinde golf sahasının temelini atmış, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da destek vermişti. Biz de valilik olarak Munzur Üniversitesi'nde görüntü kirliliği arz eden 20 dönüm alana golf eğitim sahasını yaptık. Antalya'daki dostlarımız da araçtan malzemesine kadar gönderdiler. İnşallah burada yöre gençlerimizden nice golf hocaları çıkacak. Sezgin Ceylan, Eser Demir, Hasan Ceylan Hocam da sağ olsunlar bu süreçte her daim bizlere destek verdiler" dedi.

Huzur şehri Tunceli'de golf heyecanı başladı

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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