Huzur Şehri Mardin" Sergisi

Mardin'de "Huzur Şehri Mardin" adlı fotoğraf sergisi açıldı.



Merkez Artuklu ilçesinde bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Vali Mustafa Yaman ile Sümer Yüksel, Kerim Kan ve Ümit Özaraslan'ın çektiği 47 fotoğraf, sanatseverlerin beğenesine sunuldu.

Serginin açılışını yapan Yaman, çok sevdiği Mardin ile ilgili, mesai arkadaşları fotoğrafçılarla karma sergi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Fotoğraf sanatçılarını Mardin'e davet eden Yaman, şöyle konuştu:



"Mardin artık bir kültür ve sanat şehri oldu. Sağlanan bu huzurun sürdürülmesini arzu ediyoruz. O nedenle bütün arkadaşlarımızla beraber çeşitli organizasyonların içinde oluyoruz. Bugünkü sergide benim de fotoğraflarım var. Mardin, fotoğraf sanatçıları için çok önemli bir şehir. Her sokak, her bina adeta size poz veriyor."

Vali Yaman, turizm hareketliliği açısından Mardin'in bu yıl en popüler şehirlerden biri olacağını kaydetti.

Yaman, daha sonra İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve diğer davetlilerle sergiyi gezdi.

Sergi, 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA