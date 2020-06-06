Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı diyetisyenlerin gününü kutladı
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Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı diyetisyenlerin gününü kutladı

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı yönetimi, 6 Haziran Diyetisyenler Gününde görevlerinin başında olan mesai arkadaşlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı diyetisyenlerin gününü kutladı
06.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:18

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı yönetimi, 6 Haziran Diyetisyenler Gününde görevlerinin başında olan mesai arkadaşlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve beraberindekiler, birlikte gören yaptıkları diyetisyenleri ziyaret ederek günlerini kutladı. Kutlama etkinliğinde konuşan Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Böçkün, obezite sıklığının dünyada giderek arttığını söyledi. Böçkün, "Günümüzde diyetisyenlik mesleğinin önemi her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının etkisiyle obezite her geçen gün artış gösteriyor. Halkın sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde bunun önemi bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Topluma sağlıklı uygun beslenme alışkanlığını sağlayan, bilinçlendiren ve bunu planlayan halk sağlığının korunmasında büyük rol oynayan ve katkı sağlayan tüm diyetisyenlerin gününü candan kutluyorum" dedi - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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