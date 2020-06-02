Huzur Sağlık-Sen'den Kızılay'a kan bağışı
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Huzur Sağlık-Sen'den Kızılay'a kan bağışı

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek verdi.

Huzur Sağlık-Sen'den Kızılay'a kan bağışı
02.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:58

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek verdi.

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve sendika üyeleri, pandemi sürecinde kan bağışçısı sayısının düşmesi sebebiyle kan bağışı desteğinde bulundu. Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Boçkün, salgın sürecinin kan stoklarını ciddi düzeyde etkilediğini söyledi. Böçkün, "Kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın acil durumlarda kan ihtiyaçlarının karşılanması açısından gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızı kan bağışı noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Her türlü sosyal sorumluluk projelerinde var olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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