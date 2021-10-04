HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER - Haberler
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HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Kayalısu köyünün sakinleri, terk etmek zorunda kaldıkları evlerine 28 yıl sonra geri döndü.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Kayalısu köyünün sakinleri, terk etmek zorunda kaldıkları evlerine 28 yıl sonra geri döndü. Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, Güvenlik güçlerimizin sayesinde köyümüze kadastro girdi ve herkesin arazisi ölçülerek, teslim edildi dedi.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesinde bulunan Kayalısu köyünde oturanlar, terör örgütü Pkk'nın baskı ve saldırıları nedeniyle 1993 yılında batı illerine göç etti. Son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölge terörden temizlendi. Köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sürede zarar gören evlerinin yerine yenilerini yaptı. Yıllardır uzak kaldıkları köylerinde yeniden yaşam süren köylüler için İl Özel İdaresi seferber oldu. Yolları asfaltlayan ekipler, Şenyayla bölgesi ile Kayalısu köyünü birbirine bağlayan yolda da iyileştirme çalışması başlattı. Ulaşım problemi 9 milyon 600 bin lira harcanarak çözülecek.

Terör örgütünden arındırılarak devlet hizmetlerinin taşındığı bölgedeki çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Bu bölge, terörden arındırılmış bir bölgedir. 1990'lı yıllardan sonra, bu bölgede vatandaşlarımız terör nedeniyle büyük şehirlere göç etmişlerdi. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki, devletimiz kudretini gösterdi ve üst bölgeleri kurulmaya başlandı. Terörden arındırılan bu bölgeye vatandaşlarımız geri dönmeye başladı dedi.

Yaklaşık 20 kilometrelik yolun 2022 yılında tamamlanacağını ifade eden Şeyhmuz Yentür, Bu yıl alt yapı ve stabilize işlemlerini yapacağız. Önümüzdeki yıl da birinci ve ikinci kat sathi kaplamalarını yapacağız. Bu 20 kilometrelik yolun bitiminde yaklaşık 9 milyon 6 bin lira para harcamış olacağız. Yolun bağlantısı özellikle Muş-Kulp kara yolu ayrımından Üçevler grup köy yoluna bağlanıncaya kadar yer tamamen asfalt olacaktır. Aynı zamanda üst bölgesine giden 7 kilometrelik yol da asfalt olmuş olacak diye konuştu.

'BÜTÜN KÖY GERİ DÖNDÜ'

Terör olayları nedeniyle 28 yıl boyunca köylerinden uzak kaldıklarını söyleyen Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, şunları söyledi

Devletimiz, her türlü imkanı bize sağladı. Şu an köylülerimiz tekrardan geri dönüş yapmıştır. Metropollerde, büyükşehirlerde yaşayanlar geri köye yerleşmiştir. Bütün köy tekrar geri döndü. Devletimizin verdiği imkanlar, yaptığı çalışmaların olacağını tahmin edemiyorduk. Bunları hayal bile edemiyorduk. Bu yol çalışmasından 10 köy ve 22 mezra faydalanacaktır. Bu tek benim köyüm değil, Diyarbakır'a kadar faydalanılacak bir yerdir. Ne kadar şükretsek azdır. Bu hizmetlerin asla hakkını ödeyemeyiz.

120 hane ile bin nüfusa ulaşan köylerine ilk defa kadastro girdiğini vurgulayan Erez, Yıllardır bu köye kadastro girmemişti. Güvenlik güçlerimizin sayesinde köyümüze kadastro girdi ve herkesin arazisi ölçülerek, teslim edildi. Köyüm adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER

HUZUR SAĞLANDI; 28 YIL SONRA KÖYLERİNE DÖNDÜLER
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