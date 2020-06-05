Huzur operasyonunda aranan 13 şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Huzur operasyonunda aranan 13 şahıs yakalandı

Huzur operasyonunda aranan 13 şahıs yakalandı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet güçleri tarafından 'Huzur ve güven' uygulaması düzenlendi Yapılan uygulamada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs gözaltına alındı Yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız silah, pompalı tüfek...

05.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:40

Huzur operasyonunda aranan 13 şahıs yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet güçleri tarafından 'Huzur ve güven' uygulaması düzenlendi

Yapılan uygulamada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs gözaltına alındı

Yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu İlçesinde yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan 13 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 02-03-04 Haziran tarihleri arasında emniyet ekipleri tarafından 356 personel ile yapılan uygulamalarda; 2 bin 562 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 928 umuma açık iş yeri, park ve araç kontrol edildi. 62 sürücüye 145 bin 897 TL cezai işlem uygulanırken 10 motosiklet de trafikten men edildi.

Emniyet ekiplerince yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda, 10 yıl ve üzeri ile 7 ay aralığında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 6, çeşitli evraklardan araması bulunan 7 olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 3 gram bonzai, 1 adet pompalı tüfek ve 6 adet dolu kartuş, 2 adet ruhsatsız silah ve 60 adet fişek, 1 adet kuru sıkı silah da ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 2 iş yerine kapanış saatine uymamaktan işlem yapılırken maske takılması zorunlu alanda maske takmayan 18 kişiye ve kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıma kuralını ihlal eden 1 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten 7 bin 448 TL cezai işlem uygulandı.

Huzur operasyonunda aranan 13 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada! Haber
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Ebru Şallı İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Huzur operasyonunda aranan 13 şahıs yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:40:38. #1.15#
title