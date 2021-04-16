Huzur operasyonunda 146 gözaltı
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Huzur operasyonunda 146 gözaltı

Huzur operasyonunda 146 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yapılan huzur ve can güvenliği operasyonunda 146 şahıs gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te yapılan huzur ve can güvenliği operasyonunda 146 şahıs gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan huzur ve can güvenliği operasyonlarında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 41 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve

ticaretinden işlem yapılarak, 8 şahıs tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 24 şüpheli şahsa işlem yapılarak, 12 faili meçhul olay aydınlatıldı, 5 şahıs ise tutuklandı. Ayrıca 81 aranan şahıs yakalandı, 28 şahsa ise kabahatlerden kanunundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 114 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi, 620 bin adet bandrolsüz makaron, 8 adet ruhsatsız tabaca 38 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet çalıntı araç, muhtelif çalıntı malzemeler ile bakır kablo, 2 adet suça konu cep telefonu, Yüklü miktarda sahte çek, 46 adet kesici alet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Huzur operasyonunda 146 gözaltı
Huzur operasyonunda 146 gözaltı
Huzur operasyonunda 146 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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