Huzur hakkını TSK'ya bağışladı

02.11.2019 11:01

İZMİR'de Buca Belediyesi'nin kasım ayı meclis oturumunda, AK Partili Meclis Üyesi İzzet Pilgir huzur haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladığını açıkladı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılmadığı kasım ayı meclis oturumunu, Meclis 1'inci Başkan Vekili Fikret Aktaş yönetti. Daha önceki meclis oturumlarında verdiği soru önergeleriyle gündeme gelen AK Partili Meclis Üyesi İzzet Pilgir, alacağı meclis huzur haklarını, TSK'ya bağışladığını söyleyerek, kürsüden Mehmetçiğe selam verdi.Pilgir, dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmada, "40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle 10 binlerce vatandaşımızın hayatına kasteden, Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere PKK terör örgütü insanlarımızı katlediyor. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin başlatmış olduğu 'Barış Pınarı Harekatı' oluşturmaktadır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG hepsi aynıdır. Bu örgütlerin faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarında zulüm, sürgün, baskılara maruz kalmış yüzbinlerce Suriyeli'nin ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı AK Parti gurubu olarak destekliyoruz. Bununla birlikte Buca Belediyesi kasım ayı huzur hakkımı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladığımı belirtmek istiyorum. Şanlı askerlerimize gönülden selam duruyorum" dedi.

Kaynak: DHA