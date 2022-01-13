Huzur evi sakinlerinin saç ve el bakımlarını yaptılar - Haberler
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Huzur evi sakinlerinin saç ve el bakımlarını yaptılar

Huzur evi sakinlerinin saç ve el bakımlarını yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Artvin'de faaliyet gösteren Arhavi'nin Sesi Derneği, huzur evi sakinlerini ziyaret ederek saç ve el bakım hizmetinde bulundular.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de faaliyet gösteren Arhavi'nin Sesi Derneği, huzur evi sakinlerini ziyaret ederek saç ve el bakım hizmetinde bulundular.

Artvin'in Arhavi ilçesinde hizmet veren Arhavi'nin Sesi Derneği, Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler. Yaşlılarla sohbet eden ve saç tıraşı ve el bakımı gibi kişisel bakımlarını yaptılar. Yaşlılar memnuniyetlerin dile getirerek ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. - ARTVİN

Huzur evi sakinlerinin saç ve el bakımlarını yaptılar

Huzur evi sakinlerinin saç ve el bakımlarını yaptılar

Huzur evi sakinlerinin saç ve el bakımlarını yaptılar

Huzur evi sakinlerinin saç ve el bakımlarını yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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