HUZUR EVİ SAKİNLERİ ATÖYLE ÇALIŞMALARI YILSONU SERGİSİ
HUZUR EVİ SAKİNLERİ ATÖYLE ÇALIŞMALARI YILSONU SERGİSİBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUZUREVİ SAKİNLERİ, YILLARIN TECRÜBELİ ELLERİ EL-İŞİ BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN DESTEĞİYLE YIL BOYU AZİMLE ÇALIŞTILAR, ÜRETTİLER VE HOBİ ÇALIŞMALARINI ZİYARETÇİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNACAK DURUMA GETİRDİLER BU YILDA.
HUZUR EVİ SAKİNLERİ ATÖYLE ÇALIŞMALARI YILSONU SERGİSİBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUZUREVİ SAKİNLERİ, YILLARIN TECRÜBELİ ELLERİ EL-İŞİ BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN DESTEĞİYLE YIL BOYU AZİMLE ÇALIŞTILAR, ÜRETTİLER VE HOBİ ÇALIŞMALARINI ZİYARETÇİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNACAK DURUMA GETİRDİLER BU YILDA. KENDİLERİNE EŞLİK EDEN HAYAT BOYU ÖĞRENME BRANŞ ÖĞRETMENLERİ İLE AHŞAP, CAM BOYADILAR, BONCUK DİZDİLER, TAKI, RÖLYEF TABLO, DERİ ÇANTA YAPTILAR, ÖRDÜLER, DİKTİLER SERGİLENECEK ÜRÜNLERİNİ HAZIRLADILAR. TÜM HALKIMIZI 27 ARALIK 2021 - 1 OCAK 2021 GÜNLERİNDE TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ, ŞEFİK BURSALI SANAT GALERİSİNDE AÇIK OLACAK YILSONU SERGİMİZE DAVET EDİYORUZ. ÜRÜNLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK GELİR YİNE ATÖLYE MALZEMELERİNE DÖNÜŞECEK VE TECRÜBELİ ELLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKLERDİR. 27 ARALIK - PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14. 00 İTİBARİYLE, DİĞER GÜNLERDE 10. 00 - 16. 00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK SERGİMİZİ ZİYARETLERİNİZ VE ANI DEFTERİNE BIRAKACAĞINIZ NOTLAR TÜM HUZUREVİ SAKİNLERİNİ MUTLU EDECEKTİR.
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