Huzur bulduğu köyünde organik sebze ve meyve yetiştiriyor

06.09.2019 14:22

Tunceli'de uzun yıllar PTT'de çalıştıktan sonra emekli olan 55 yaşındaki Cafer Derman, şehrin stresinden uzaklaşmak için Ovacık ilçesindeki köyüne yerleşerek organik sebze ve meyve üretimine başladı.

Görev yaptığı kent merkezindeki PTT'den 3 yıl önce emekli olan iki çocuk babası Derman, şehir yaşantısından uzaklaşmak için eşiyle Ovacık ilçesindeki Konaklar köyüne yerleşti.

Çocukluk yıllarının geçtiği köyde ilk olarak babasından kalma evin içini ve dışını tadilattan geçiren Derman, daha sonra bu evin çevresinde çiçek ekimi ve ağaçlandırma çalışmalarında bulundu.

Köyde verdiği uğraşlar sonucunda şehir hayatının stresinden uzaklaşan Derman, şimdilerde köydeki evinin bahçesinde tarımla uğraşarak domates, biber, patlıcan, soğan ve fasulye gibi organik ürünler yetiştiriyor.

Mahsullerini komşularıyla da paylaşıyor

Güne erken başlayan, köyde bisiklet süren, koşu yapan Derman, bahçesinden elde ettiği ürünlerin bir kısmını hem ihtiyacı olan komşularıyla paylaşıyor hem de eşiyle beraber bu ürünlerden kış aylarında tüketmek için konserve, turşu, salça ve soslar hazırlıyor.

Köyünde huzurlu bir yaşam süren Derman, bazı zamanlarda evinin bahçesine davetsiz gelen tilki ve kirpileri de besleyerek geceleri evinin yanından geçen boz ayıları yakından görme fırsatı yakalıyor.

Cafer Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra Konaklar köyüne yerleştiğini söyledi.

"Köyde doğal ortamı buldum"

Hayalindeki ziraat mühendisliği mesleğini köyünde gerçekleştirdiğini belirten Derman, "Tunceli'de çalışırken işin verdiği sıkıntı ve streste beni köye yönlendirdi. Kesinlikle o ortamdan kopmam ve hayalimdeki mesleği gerçekleştirebilmem için bu köyde bulunmam gerekiyordu. Köyde doğal ortamı buldum, üretim yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Derman, bahçesinde hobi olarak domates, biber, patlıcan, fasulye ve salatalık üretimi yaptığını belirterek, "Bu ürünlerden faydalanmaları için komşularımla takdim edip onlarla birlikte paylaşıyoruz. Sezon sonunda da olgunlaşan sebze ve meyvelerden aldığım tohumları muhafaza ederek, bir sonraki yıl isteyene ücretsiz olarak vermek istiyorum. Amacım bu organik tarımın ve tohumlarımızın yayılmasıdır. Bunun için çaba gösteriyorum." diye konuştu.

Derman, akşamları köyde tilki ve kirpilerin kapısının önüne geldiğini ve tarlalara inen boz ayıları gözetlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA