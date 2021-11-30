Huzur Bocce Ligi 2021 finalleri Antalya'da başladı - Haberler Spor
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Huzur Bocce Ligi 2021 finalleri Antalya'da başladı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Spor
Huzur Bocce Ligi 2021 finalleri Antalya'da başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 finalleri, Antalya'da 24 takımın katılımı ile başladı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 finalleri, Antalya'da 24 takımın katılımı ile başladı.

Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen finallere huzurevi sakinlerinden oluşan 24 takım katıldı.

Finallerin açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Coşgun Gürboğa, bu yıl 5'incisini düzenledikleri finallere bölgelerinde şampiyon olan takımların katıldığını belirtti.

Gürboğa, huzurevlerinde kalan yaşlıların başkasına muhtaç olmadan üretken ve aktif bir hayat geçirmelerini sağlamak için bocce ligi gibi spor etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Finaller, 2 Aralık'ta tarihinde sona erecek.

AA / Fatih Hepokur - Spor Haberleri

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