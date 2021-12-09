OSMANİYE (Habermetre) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Huzurevleri arası Huzur Bocce 2021 Yılı Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Osmaniye Özden Huzurevi Bocce Takımı sporcuları Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Özden Huzurevi Müdürü Fırat Karlı, Özden Huzurevi Bocce Takımı Antrenörü Davut Oğuzhan da yer aldı.

Takım kaptanı Yakup Çakır ziyaret sırasında Vali Yılmaz'a verdiği bilgilerde 117 takımın katıldığı 2021 yılı Türkiye Huzurevleri Bocce Şampiyonasında, önce grup maçlarını birinci olarak bitirdiklerini ve daha sonra 24 Finalist Takımın katıldığı Antalya'da düzenlenen Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi Şampiyonasında da iyi bir mücadele vererek birincilik elde ettiklerini ifade ederek, "Mutluyuz. "dedi.

Takım antrenörü Davut Oğuzhan ve Bocce Takımı oyuncuları Yakup Çakır, Veli Karabacak, Mehmet Bozkuş ve Ali Doğan Caymazoğlu ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Özden Huzurevi Bocce Takımı sporcularını, ilimize kazandırdıkları bu güzel şampiyonluk için tebrik ederek, "Bocce Takımımızı yürekten kutluyorum. Antalya'da Türkiye şampiyonu oldular, bu bizi gururlandırdı. Birincilik sözü vermişlerdi, Kaptanımız da "Söz verdik Sayın Valim, kupayı getirdik. "dedi. Allah sizden razı olsun, başarılarınız daim olsun. Osmaniye'mizin adını şampiyonlukla duyurdunuz. "dedi.

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