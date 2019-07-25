Antalya'da "Huzur Akdeniz-5" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kentte kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, ahlak ile başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla iki aşamalı "Huzur Akdeniz-5" uygulaması yapıldı.

Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere diğer birimlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1400 personel, 1 helikopter ve 1 deniz aracı katıldı.

İl ve ilçe giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden tespit edilen sabit uygulama noktası ve kamuya açık alanda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Uygulamada ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde yapılan yol uygulamasında, bir araçta ruhsatsız bir tabanca, bir tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan ve Antalya'ya düğüne katılmak için geldiklerini ifade eden biri kadın iki kişi, yanlarındaki çocukla birlikte ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA