Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde "Huzur 51 Niğde 9" adlı

asayiş uygulaması yapıldı.

İl merkezinde 6 noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerler, park ve bahçeler denetlendi.

Sabit nokta yol kenarlarında polis ekiplerince araba kontrolleri yapıldı, şüphelilerin Genel Bilgi Taraması sorgulandı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Derbent kavşağındaki uygulamaları incelemesinin ardında gazetecilere yaptığı açıklamada, suç ve suçluların engellenmesi için "Huzur 51 Niğde 9" uygulamasının yapıldığını söyledi.

Uygulamanın şehir giriş ve çıkışları ile tali yollarda 6 noktada yapıldığını belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde 3 ana bölgede 142 personelle uygulamaları yapıyoruz. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak ve yaklaşan Kurban Bayramı'na vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için bu uygulamaları yapıyoruz. Bazen anlık bazen de planlı uygulamalarımız devam edecek. Suç ve suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek her türlü suçun üzerine gittik, gitmeye de devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensin ve destek olsun."