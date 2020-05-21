Hüzün çiçeği ters lalelerin görsel şöleni son günlerinde de sürüyor
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Hüzün çiçeği ters lalelerin görsel şöleni son günlerinde de sürüyor

Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde sıkça kendini gösteren hüzün çiçeği ters lalelerin görsel şöleni son günlerinde de devam ediyor.

Hüzün çiçeği ters lalelerin görsel şöleni son günlerinde de sürüyor
21.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:05

Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde sıkça kendini gösteren hüzün çiçeği ters lalelerin görsel şöleni son günlerinde de devam ediyor. Korona virüs nedeniyle çok fazla ziyaretçi ağırlayamayan ters laleleri görmeye azda olsa gidenler olurken, çektikleri fotoğraflarla gidemeyenlere doğal güzellikleri gösteriyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı dağlarını süsleyen ve halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak da nitelendirilen ters laleler, Tunceli'nin yüksek rakımlı dağlarında sunduğu görsel şöleni sürüyor.Çemişgezek İlçesinde de Yılan ve Kırklar dağı başta olmak üzere, Gülbahçe, Kemerli Çeşme, Dursun Puharı ve Fero Mezarı gibi yaylalara güzellik katan ters laleler, bu yıl artık son günlerini yaşıyor. Covid-19 salgını nedeniyle çok fazla ziyaretçi ağırlayamayan ters laleleri zaman zaman ilçe de yaşayanlar giderek hem fotoğraflarını çekiyor, hemde o anları paylaşarak gidemeyenlerin görmesini sağlıyor. İlçede yaşayan Tolga Dinçsoy da daha önce fotoğraflarda gördüğü ters lalelerin bulunduğu Kemerli Çeşme yaylasına gitti. Araç yolundan hariç yaklaşık 1,5 saat yürüyerek ters lalelerin bulunduğu yaylaya ulaşan Dinçsoy, çektiği fotoğrafları da arkadaşlarına göndererek o anları paylaştı.

Ters lalelerin fotoğraflarda göründüğünden daha dikkat çekici olduğunu belirten Tolga Dinçsoy, "Çemişgezek ilçesinde zengin tarih, doğa ve kültür üçlüsünün arasında kendimizi şanslı hissediyoruz. Urartulardan tutunda Selçukluya, Osmanlıya kadar birçok tarihi zenginliği bulunan, Selçuklunun sancak beyi, birçok medeniyetin ev sahibi Çemişgezek ilçesi bu yönüyle bizlere ayrı bir huzur veriyor. Kemerli Çeşme yaylasına yürüyerek vardığımda karşılaştığım manzara muhteşemdi. Küme küme yeşerip güzellik saçan ters lalelerin güzelliği yol yorgunluğumu aldı. Birçok kültürde hüznü simgeleyen ters laleleri görmek ve onların fotoğrafını çekmek ayrı bir mutluluk verdi. Güzergah boyunca daha önce hiç görmediğim farklı renk tonlarında çiçeklerle karşılaştım. Yöre halkımız tarafından ağlayan gelin veya hüzün çiçeği isimleriyle de anılan boynu bükük bir o kadar da güzel ters laleleri görmek ve çok daha temiz bir hava teneffüs etmek ayrı bir güzellik" dedi.

(Sezai Akın/İHA)

Kaynak: İHA

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