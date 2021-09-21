Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası'na davet edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası'na davet edildi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası'na davet edildi

Milli sporcular Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası'nın İtalya'da yapılacak 3. ayağında görev alacak.

Milli sporcular Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası'nın İtalya'da yapılacak 3. ayağında görev alacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada "Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası İtalya 3. ayağına (final yarışması) davet edilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca Huzeyfe Sığırcı'nın Portekiz'de yapılacak Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda (JWOC 2022) parkur planlama çalışmalarına da davet edildiği belirtildi.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

 Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması

Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Mehmet Ali Erbil Demet Özdemir
Spor Muslera Fatih Terim Domagoj Vida Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası'na davet edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:46:42. #1.12#