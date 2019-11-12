Hüyüklü üreticilere ücretsiz badem, ceviz ve ıhlamur fidanı dağıtıldı

12.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:04

Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, Hüyük Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle temin ettikleri badem, ceviz ve ıhlamur fidanlarını talep eden vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını söyledi.

Fidanları yetiştirerek meyve veren bir ağaç haline dönmesinin ardından mahalle sakinlerinin bundan ekonomik kazanım sağlamaya başladığını ifade eden Ceylan şunları söyledi:

"Hüyük ilçemizde son dönemde ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Biz mahalle muhtarları da, hem bu çalışmalara destek vermek, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu taleplerine kulak vermek anlamında ücretsiz olarak temin ettiğimiz bu meyve fidanlarını ilçemiz ekonomisine kazandırmanın gayretini gösteriyoruz. Fidanların temininde bizlere öncülük eden Hüyük Belediyemiz ile destek sağlayan Orman Bölge Müdürlüğümüze sonsuz teşekkür ediyoruz."

Derneği Başkanı Ceylan, temin edilen fidanların başta Selki, Çamlıca, İmrenler, Başlamış, Suludere ve Mutlu mahalleleri olmak üzere talep gelen tüm mahallelerde vatandaşlara dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA