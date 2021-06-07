Hüyük ve Derebucak'ta yeni muhtarlar belli oldu
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Hüyük ve Derebucak'ta yeni muhtarlar belli oldu

Hüyük ve Derebucak'ta yeni muhtarlar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya'nın Hüyük ve Derebucak ilçelerinde yapılan muhtarlık ara seçiminde yeni dönemde görev yapacak mahalle muhtarları belli oldu.

Konya'nın Hüyük ve Derebucak ilçelerinde yapılan muhtarlık ara seçiminde yeni dönemde görev yapacak mahalle muhtarları belli oldu.

Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde yaşayan seçmenler sandık başına gitti. Konya'da ise 12 ilçede muhtarlık seçimleri yapıldı. Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için 6 Haziran Pazar günü seçim yapıldı. Konya'nın da 16 mahallesinde seçmenler oy kullandı.

Hüyük'te Başlamış, Derebucak'ta ise merkez Sarayönü ve Yeni Mahalle'de mahalle sakinleri yeni muhtarlarını belirleyebilmek için sandık başına gitti. Yapılan seçimlerde Hüyük Başlamış Mahallesi Muhtarlığına Ramazan Yıldırım, Derebucak Sarayönü Mahallesi Muhtarlığına Mehmet Taşdere ve Yeni Mahalle Muhtarlığına Veli Baş seçildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hüyük ve Derebucak'ta yeni muhtarlar belli oldu - Haberler
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