Hüyük'ün yaylaları turizme kazandırılacak

06.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:02

Konya'nın Hüyük ilçesindeki yaylaların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanlıkları tarafından, Hüyük ilçesinde, turizm bölgesi ilan edilecek alanlarda incelemelerde bulunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Serdar Koyuncu, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiğdem, "İlçemizin yaylaları, yürütülen bu çalışmalarla inşallah yakın zamanda turizme kazandırılacak." dedi.

Kaynak: AA