Hüyük'ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hüyük'ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında masaya yatırıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda masaya yatırıldığı bildirildi.

Hüyük'ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında masaya yatırıldı
18.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:09

Konya'nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda masaya yatırıldığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Gülay Samancı, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve belediye meclis üyeleri ile birlikte bir heyet halinde Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyarette, Bakan Kurum'dan heyet olarak Hüyük'ün projelerine destek istediklerini vurgulayan Başkan Çiğdem, "Hüyük'te hayata geçirilecek olan sulama projeleri, millet bahçesi, ilçe merkezi ve mahallelerimizdeki TOKİ konutları, sahil düzenlemesi gibi bölgemizin önemli projeleri için destek talebinde bulunduk. Hüyük'ün baştan sona tüm sorunlarını Konya milletvekillerimiz, ilçe başkanımız ve ilçe başkan vekilimiz ile belediye meclis üyelerimizle beraber bakanımızla paylaştık. İnşallah yılmadan, bıkmadan, usanmadan bütün sorunları bakanımızın desteği ile beraber çözüme kavuşturacağız" dedi.

AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan da, Hüyük'ün sorunlarının çözümüne yaptığı katkı ve desteklerden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte de ilçemizin sorunlarının çözülmesi noktasında arayı kapatmak için gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde birlikte mesai yaptığı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı da makamında ziyaret ederek, Hüyük için hazırlanan projeleri istişare edip değerlendirdiklerini belirtti. Çiğdem, ziyarette Hüyük'ün kültür ve turizm konularında görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, Demircan'a teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur Haber
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz? Haber
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Acun Ilıcalı Nuri Bilge Ceylan
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Ankara Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Hüyük'ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında masaya yatırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 13:23:59. #1.15#
title