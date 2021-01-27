Hüyük'ün Görünmez Mahallesi'nde altyapı sevinci
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Hüyük'ün Görünmez Mahallesi'nde altyapı sevinci

27.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:08
Hüyük'ün Görünmez Mahallesi'nde altyapı sevinci

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları mahalle sakinleri arasında memnuniyetle karşılandı.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları mahalle sakinleri arasında memnuniyetle karşılandı.

Görünmez Mahallesi Muhtarı Muhammet Cankıymaz, yaptığı açıklamada, yerleşim merkezinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının belediye ekiplerince yenilenmeye başlandığını söyledi.

KOSKİ Hüyük Şefliği tarafından yürütülen çalışmalara Hüyük Belediyesi'nin de destek verdiğini belirten Cankıymaz, şunları kaydetti:

"Mahallemizde alt yapı su boruları yenilemesi çalışmalarına başlanmıştır. İlk 1987 yılında yapılan içme su boruları artık eskimiş ve sürekli arıza ve patlaklar meydana gelmekteydi. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana her daim bizimle istişare halinde olan, bölgemizin sorunlarını bilen, alt yapının yenilenmesi ve diğer eksiklerimizin tamamlanması için gecesini gündüzüne katan öncelikle başkanımız Mehmet Çiğdem'e ve KOSKİ yetkililerine şahsım ve yerleşimimiz adına teşekkür ediyorum. Rabbim böyle hakkı ile hayırlı hizmetler yapabilen idarecileri başımızdan eksik etmesin inşallah. Allah razı olsun"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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