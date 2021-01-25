Hüyük'ten Suriye'ye yardım kampanyası
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Hüyük'ten Suriye'ye yardım kampanyası

25.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:54
Hüyük'ten Suriye'ye yardım kampanyası

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde zor koşullarda yaşam süren ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde zor koşullarda yaşam süren ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, başlatılan kampanya dolayısıyla ilçenin 23 mahalle muhtarıyla, Hüyük Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı Hüyük Şubesi temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bölgeye gönderilebilecek yardımlar ele alındı.

Kampanya kapsamında, İdlib'de zor şartlar altında yaşam süren insanlara, nakit para, gıda ve kıyafet ile diğer gereksinimleri için malzeme gönderileceği belirtildi.

Yardım kampanyasına yerel yönetim ve mahalle muhtarlıklarının yanı sıra, Hüyük'teki sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları ve din görevlilerinin de destek vereceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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