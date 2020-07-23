Hüyük'teki spor yatırımları incelendi
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Hüyük'teki spor yatırımları incelendi

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Konya İl Müdürü İsa Araba, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Hüyük'teki spor yatırımları incelendi
23.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:38

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Konya İl Müdürü İsa Araba, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Şahin ve Araba, beraberindeki Yatırım İnşaat Şube Müdürü Bilal Coşar ile ilk olarak Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Çiğdem'in de eşliğinde ilçeye kazandırılan yeni yatırımlar ile mevcut tesislerin ihtiyaçları konusunda yerinde incelemeler yapılarak bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda, Çiğdem ile beraberindeki heyet, spor salonu, sentetik çim saha ve Gençlik Akademisi olarak yapılacak olan tesis ile inşaatı devam eden tarım kampında incelemelerde bulundu.

Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük'teki sportif yatırımların yerinde incelenmesinin ardından görülen eksik ve ihtiyaçların tesbit edildiğini belirterek, "Müdürlerimizin ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İlçem adına destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz stadında, kapalı spor salonunda ve projesi devam eden alanlarda gerçekleştirdiğimiz çok verimli bir inceleme çalışması oldu, ihtiyaç ve sahada eksikleri birlikte tesbit ettik." diye konuştu.

Şahin de, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugün olduğu gibi yarınlarda da tüm imkanların seferber edilerek gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Özellikle Hüyük'e yapılacak olan Gençlik Akademisi ve Tarım Kampının ilçemize sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımları büyük olacaktır. Belediye Başkanımıza gençliğe yönelik olarak yapmış olduğu katkı ve desteklerden ötürü bizler de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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