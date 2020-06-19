Hüyük'teki muhtarlar bir araya geldi Konya'nın Hüyük ilçesindeki mahalle muhtarları düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Konya'nın Hüyük ilçesindeki mahalle muhtarları düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Hüyük Muhtarlar Birliği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık üç aydır bir araya gelemeyen ilçedeki mahalle muhtarlarla yeniden toplandıklarını belirtti.

Muhtarlarla kentteki sorunları konuştuklarını söyleyen Ceylan, "Mahalle muhtarları olarak halkımızla yaşadığımız yerlerin sorunlarını Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'le sürekli istişare ederek ortak akıl ile birlikte çözüm üretme noktasında sürekli mesai yapıyoruz. Gücümüzün yetmediği durumlarda milletvekillerimizle, büyükşehir belediyemizin ilgili bürokratları ile görüşmeler yaparak sorunlarımıza çözüm yolu arıyoruz. Sağ olsunlar, sorunlarımızın çözümü noktasında da nereye gittiysek, mahalle muhtarlarına her türlü katkı ve destek de sağlanıyor. İnşallah, ilçemiz ve mahallelerimizde yarınlar daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA