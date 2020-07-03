Hüyük'teki kiraz üreticileri ürünleri için alıcı bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hüyük'teki kiraz üreticileri ürünleri için alıcı bekliyor

Türkiye'nin Napolyon kirazı üretiminde önemli merkezlerinden birisi olan Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçiler ürünlerinin satılmasını bekliyor.

Hüyük'teki kiraz üreticileri ürünleri için alıcı bekliyor
03.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:28

Türkiye'nin Napolyon kirazı üretiminde önemli merkezlerinden birisi olan Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçiler ürünlerinin satılmasını bekliyor.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, aroması, uzun sapı ve iriliği ile dikkati çeken Napolyon kirazının, önceki yıllarda birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini hatırlattı.

İlmen Mahallesi'nde yıllık 300-350 ton civarında ürün yetiştirildiğini, ilçe genelinde ise bunun 1000 tonun üzerine ulaştığını anlatan Şahin, bölge olarak son yıllarda istenen rekolteye ulaşılmasına rağmen bu yıl büyükşehirlerdeki market ve pazarlarda kilosu 10-20 liradan satılan kirazın, üretildiği bahçelerde ise gerçek değerini bulamadığını dile getirdi.

Hasat sezonu olmasına karşın alıcıların henüz bölgeye gelmediklerini aktaran Şahin, "Hal dükkanları arkamda, komple kapalı. Daha önceki yıllarda buralar arı gibi çalışırdı. Fakat bu yıl her ne olduysa, her ne hikmetse, kirazımıza dönüp bakan bile yok. Şu an vatandaşımız da bu hışımla kiraz ağaçlarını kesmeye yöneldi." dedi.

Şahin, kirazda beklentilerinin kiloda 8-10 lira fiyat olduğunu, aksi halde üreticinin yetiştirdiği üründen, artan maliyetler dolayısıyla para kazanmasının imkansız olduğunu belirtti.

İlmen Mahallesi'ndeki hal dükkanlarında kiraz ticareti yapan Mevlüt Yorulmaz da kiraz alıcılarını ilçeye beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı Haber
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu Haber
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Mutlutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Mutlutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Töre Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Gaziantep
Şu an buradasınız: Hüyük'teki kiraz üreticileri ürünleri için alıcı bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:29:34. #1.15#
title